Regioni: Bucci, ‘specialità Liguri non temono nessuno, nemmeno i dazi’

20 Maggio 2025

“Al Festival delle Regioni abbiamo parlato della Blue Economy e di come sia importante per il Paese. In questo festival sono state messe in evidenza le specialità regionali che per quanto riguarda la Liguria, non temono nessuno. Tantomeno i dazi”. Lo ha detto Marco Bucci, presidente Regione Liguria, intervenendo al Festival “L’Italia delle Regioni”, manifestazione promossa a Venezia dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in collaborazione con Regione Veneto.