Dicembre 6, 2022

Il presidente della Puglia Michele Emiliano ha parlato a margine della seconda giornata del primo Festival delle Regioni e delle Province autonome. Di fronte al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è stata firmata l’istituzionalizzazione della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, un primo passo, secondo Emiliano, verso il futuro: “Il presidente ne ha preso atto ed ha auspicato che il parlamento prenda coscienza dell’importanza delle regioni”.