Regioni, Fedriga: “Dal Governo attendiamo risposte su sanità e infrastrutture”

Ottobre 3, 2023

Si è conclusa a Torino, alla presenza della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, la kermesse ‘L’Italia delle Regioni’ – festival nazionale della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. “Accogliamo positivamente l’annuncio della premier di una particolare attenzione alla sanità nella Legge di Bilancio – ha affermato Massimiliano Fedriga Presidente della Conferenza delle Regioni e della Regione Friuli Venezia-Giulia – Abbiamo poi sottoposto al Governo, tra i temi principali, quelli delle infrastrutture e della responsabilità dei territori, a cui dedicare particolare attenzione”.