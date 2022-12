Dicembre 6, 2022

Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni e Province Autonome, al termine della Cerimonia di firma dell’Intesa per il riconoscimento della Conferenza quale Organismo comune ha rilasciato alcune dichiarazioni. Ottimismo come parola d’ordine per maggiore unione tra le regioni italiane: “Non esiste nessuna regione italiana da nord a sud che non è all’altezza dell’autonomia”.