Regioni, Fontana: “Bellissima occasione per ribadire la coesione tra regioni”

Dicembre 6, 2022

Your browser does not support the video tag.

Attilio Fontana, presidente della Lombardia, in occasione della seconda giornata del Festival delle Regioni e delle Province Autonome, ha commentato la giornata definendola “una bellissima occasione per ribadire la coesione delle regioni e la loro volontà di contare sempre di più all’interno del panorama istituzionale italiano”. Il presidente lombardo ha concluso, poi, elogiando le relazioni compiute dal presidente Fedriga e del vicepresidente Emiliano, le quali hanno saputo toccare tutti i punti fondamentali da dover affrontare per il futuro delle istituzioni.