Regioni, Todde: “Qua per promuovere grande progetto trasformativo”

19 Maggio 2025

Your browser does not support the video tag.

“Sono qua anche per promuove un grande progetto trasformativo, l’Einstein Telescope, che l’Italia vuole portare a casa. Un progetto che trasformerebbe la Sardegna, 1500 si trasferirebbero in Sardegna. Un’opportunità che non voglio perdere e sono pronta a combattere con la ministra Bernini per portarla a casa”. È quanto affermato da Alessandra Todde, presidente della Regione Sardegna, ospite dellla seconda giornata del Festival “L’Italia delle Regioni” in corso di svolgimento presso il Palazzo Ducale di Venezia.