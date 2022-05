Maggio 11, 2022

Una giornalista di al-Jazeera, Shireen Abu Aqleh, è rimasta uccisa nel nord della Cisgiordania durante uno scontro tra soldati israeliani e palestinesi. La reporter è stata raggiunta da un colpo d’arma da fuoco alla testa ed è deceduta: sarebbe stata uccisa a sangue freddo. Un altro collega del giornale palestinese Al-Kuds, Ali Samoudi, ha riportato ferite da colpi d’arma da fuoco nell’incidente a Jenin ma è in condizioni stabili.