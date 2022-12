Dicembre 13, 2022

La retinopatia diabetica è una complicanze del diabete che colpisce gli occhi.

Un disturbo frequente considerato che in Italia, secondo l’Istat, il diabete colpisce il 5,9% della popolazione, e tra gli ultra 75enni si arriva al 21%.

Ne parla, Stanislao Rizzo, direttore UOC di Oculistica Policlinico Gemelli Roma, che evidenzia l’importanza della prevenzione.