retreAT, Pompilio: “Modo per formulare proposte su terapie avanzate da inviare al legislatore”

Novembre 8, 2022

“L’Italia è investita dallo tsunami della rivoluzione delle terapie avanzate, come negli altri paesi. Il nostro Paese è stato pioniere ma il vantaggio di cui godevamo è stato parzialmente perso. Tutto questo perché è difficile fare sistema”. Così il Direttore Scientifico del Centro Cardiologico Monzino di Milano, Giulio Pompilio, a margine dell’evento retreAT: tracciare la strada delle terapie avanzate in Italia, tenutosi a Roma presso l’Auditorium Ara Pacis. “Il progetto retreAT di OTA si pone l’obiettivo di elaborare delle proposte concrete da inviare al legislatore”, ha concluso.