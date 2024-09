Revolut punta ancora più sull’Italia: arrivano i prestiti personali, entro fine anno l’iban italiano

30 Settembre 2024

Un prestito in 5 minuti, via app, in totale trasparenza e senza costi che non siano quelli del tasso di interesse. Arrivano anche in Italia i prestiti personali di Revolut, la banca completamente digitale che nel nostro Paese conta oltre 2 milioni di clienti e in Europa supera i 35 milioni.