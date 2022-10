Ottobre 18, 2022

E’ morto Franco Gatti, storico componente dei Ricchi e Poveri. Aveva 80 anni. Gatti si è spento questa mattina all’Ospedale San Martino di Genova. “Le sue condizioni di salute si sono complicate nelle ultime settimane”, fanno sapere fonti vicine alla famiglia. I funerali saranno giovedì a Genova.