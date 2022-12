Dicembre 15, 2022

Your browser does not support the video tag.

Walter Ricciardi, Professore di Igiene dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, in occasione dell’evento istituzionale “Una storia di partenariato italo-tedesca: Boehringer Ingelheim per l’Italia”, tenutosi mercoledì 14 dicembre, presso le Corsie Sistine dell’Ospedale Santo Spirito in Sassia, a Roma, ha sottolineato la necessità di investire sulla salute, inesistente senza servizi sanitari, in quanto senza investimenti sulla salute a sua volta non c’è economia.