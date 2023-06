Giugno 20, 2023

Your browser does not support the video tag.

Ricciardi: “Ci vuole un programma nazionale di vaccinazione, perché purtroppo le regioni vanno per conto loro e c’è molta frammentazione. Quindi ci vuole un coordinamento, un piano di finanziamento nazionale e molta attenzione ai dati perché emerge che questa vaccinazione, che per le persone anziane è salvifica, viene effettuata in maniera frammentaria”.