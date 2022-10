Ottobre 6, 2022

“Quello che un’azienda deve fare per una transizione digitale è un aggiornamento continuo ed una lettura continua del mercato attraverso i trend”. Lo ha dichiarato Giuseppe Ricciuti, Direttore di Amarena Company, a margine della seconda edizione del Forum sulla transizione digitale organizzato da Comunicazione italiana.