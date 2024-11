Ricerca, all’Università degli Studi di Milano il quinto Erc Synergy Grant

6 Novembre 2024

Un nuovo riconoscimento internazionale per il lavoro degli scienziati dell’Università Statale di Milano. Ad aggiudicarsi il prestigioso Erc Synergy Grant 2024 è stoto il team di ricerca di Elena Cattaneo, docente di Farmacologia all’Università Statale di Milano e senatrice a vita con il progetto Custom-Made – Neurons for cell therapy in Parkinsons’ and Huntington’s disease, che verrà sviluppato in collaborazione con i team di Annalisa Buffo del Dipartimento di Neuroscienze Rita Levi-Montalcini e del Nico – Neuroscience Institute Cavalieri Ottolenghi dell’Università di Torino, Malin Parmar dell’Università di Lund (Svezia) e Jenny Emnéus dell’Università Tecnica della Danimarca. L’annuncio è stato dato dallo stesso ateneo che ha ricevuto il Grant per la quinta volta.