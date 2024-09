Ricerca innovativa contro l’antibiotico resistenza. Il talk in vista del G7 salute

26 Settembre 2024

Your browser does not support the video tag.

La carenza di antibiotici efficaci contro i batteri resistenti alle terapia disponibili, causa ogni anno, solo in Italia, 11.000 decessi. Nel 2050 le infezioni resistenti diventeranno la prima causa di morte nel mondo. Già oggi, le infezioni da batteri o funghi rappresentano già la causa primaria o associata di morte in quasi la metà dei pazienti oncologici. Come invertire la tendenza? Investendo in innovazione con antibiotici innovativi, come i reserve, ma questa ricerca è poco attrattiva. Le misure per gestire l’emergenza al centro del G7 Salute 2024 e del talk a cui partecipano Massimo Andreoni, direttore scientifico, Simit, Società italiana di malattie infettive e tropicali; Nicola Silvestris, segretario nazionale Aiom, Associazione italiana oncologia medica e Guido Rasi, professore ordinario di Microbiologia e microbiologia clinica presso Università degli Studi di Roma Tor Vergata, già direttore esecutivo, Ema e consulente del ministro della salute.