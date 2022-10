Ottobre 14, 2022

In occasione della cerimonia di premiazione dei 63 vincitori dell’11esima edizione dei Bandi di Gilead Italia, Cristina Le Grazie, Direttore Medico di Gilead Sciences Italia, parla dell’importanza del sostegno alla ricerca e delle azioni necessarie a spostare in avanti i limiti del possibile, partendo da inclusione e innovazione.