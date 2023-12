Ricerca NetRetail Books: L’eCommerce trasforma le abitudini di lettura degli italiani

Dicembre 7, 2023

La possibilità di acquistare libri online incentiva la lettura. Secondo lo studio NetRetail Books, uno studio sulle abitudini di lettura e gli acquisti digitali di libri degli italiani, realizzato da Netcomm il Consorzio per il commercio digitale italiano con il supporto di Amazon , l’eCommerce riveste un ruolo cruciale nel promuovere la lettura in Italia. Circa la metà dei lettori (52,7%) afferma di leggere di più grazie alle librerie online, sottolineando il contributo positivo del digitale al mondo della letteratura. I risultati della ricerca sono stati approfonditi in una tavola rotonda durante la fiera “Più libri più liberi” a Roma presso la Sala Aldus del centro congressi La Nuvola.