Marzo 20, 2023

In occasione del “Forum Incyte sulla ricerca clinica in Italia. Promuovere la leadership dell’Italia: obiettivi e prospettive per il futuro”, tenutosi lunedì 20 marzo 2023 presso la nuova sede di Incyte Biosciences Italy a Milano, è intervenuto il presidente della VI Commissione Camera dei Deputati, Marco Osnato, che ha sottolineato l’importanza della collaborazione fra amministrazioni pubbliche e private per il benessere dei cittadini.