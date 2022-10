Ottobre 14, 2022

Si sviluppa attorno al tema della ridefinizione dei confini del possibile l’11a edizione dei Bandi di Gilead Italia, che premia 63 vincitori, tra ricercatori e associazioni di pazienti, con un totale di oltre 1 milione di euro. Cristina Le Grazie, Direttore Medico di Gilead Sciences Italia, e due rappresentanti dei premiati presentano le immense potenzialità che la ricerca può avere grazie ad innovazione ed inclusione.