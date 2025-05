Ricerca: Rizzuto: “Acidi nucleici, RNA e terapia genica patrimonio di questo paese”

18 Maggio 2025

“E’ un orgoglio mostrare al ministro Bernini questo Centro, lo strumento per essere competitivi, come paese, nella costruzione per il farmaco del futuro. Gli acidi nucleici, l’RNA e la terapia genica devono diventare un patrimonio di questo paese” Con queste dichiarazioni, Rosario Rizzuto, presidente del centro nazionale di ricerca per lo sviluppo di terapia genica e farmaci con tecnologia a RNA, durante la visita, insieme al ministro Bernini, di sabato mattina presso i laboratori del Complesso Vallisneri dell’Università di Padova. I laboratori ospitano uno degli hub scientifici più avanzati del Centro Nazionale per lo Sviluppo di Terapia Genica e Farmaci a RNA.