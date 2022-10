Ottobre 14, 2022

A margine della cerimonia di premiazione dei 63 vincitori dell’11esima edizione dei Bandi di Gilead Italia, Luca Saracini, Direttore generale dell’Associazione opere caritative francescane, dopo aver ritirato il riconoscimento ottenuto, illustra i punti cardine del suo progetto “Time to prevent”.