Marzo 24, 2023

Your browser does not support the video tag.

A margine del “Forum Incyte sulla ricerca clinica in Italia. Promuovere la leadership dell’Italia: obiettivi e prospettive per il futuro”, tenutosi lunedì 20 marzo 2023 presso la nuova sede di Incyte Biosciences Italy a Milano, è intervenuta Licia Soncini, presidente Nomos centro studi parlamentari, spiegando il valore della sostenibilità come tematica imprescindibile ed essenziale in ogni settore per preservare la salvaguardia del pianeta.