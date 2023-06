Giugno 19, 2023

E’ ripresa questa mattina l’ispezione all’ex hotel Astor a Firenze da dove Kata, la bimba di 5 anni, è scomparsa il 10 giugno. Uomini e mezzi dei carabinieri al lavoro per cercare elementi utili alle indagini. Informazioni utili potrebbero arrivare dalla telecamera di un privato cittadino.