Giugno 26, 2023

Sei italiani su dieci (60%) in viaggio all’estero per lavoro o in vacanza si sono imbattuti almeno una volta in un piatto o una specialità Made in Italy taroccati. E’ quanto emerge dall’analisi Coldiretti. Molto diffuso l’uso improprio di ingredienti della tradizione Made in Italy come il pesto, il Parmigiano o le varianti di ricette della tradizione popolari come la bruschetta e la caprese.