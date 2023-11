Riciclo dei rifiuti, Italia si conferma leader in Europa

Novembre 23, 2023

Nel Report ‘L’Italia che ricicla’ Assoambiente ha definito un’‘Agenda di Lavoro 2024-2025’ per le istituzioni nazionali ed europee, un vero e proprio manifesto programmatico dell’industria italiana del riciclo per fornire un contributo decisivo alla transizione verso un’economia realmente circolare nell’uso delle risorse.