Rifiuti smaltiti illecitamente in Val di Non: area sequestrata

Novembre 29, 2022

I carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di Trento, in collaborazione con il Nucleo Ispettivo dell’Agenzia Provinciale per la protezione dell’ambiente della Provincia Autonoma di Trento, hanno individuato in Val di Non le aree in cui sarebbero stati in parte smaltiti i rifiuti provenienti dai lavori per la realizzazione della Galleria del Brennero. Arrecato un danno ambientale in una riserva naturale di elevato interesse ecologico. Un nuovo capitolo dell’operazione ‘Brennero’ nella quale i carabinieri del Noe hanno individuato e sequestrato, in esecuzione di un provvedimento emesso dal Gip del Tribunale altri siti in cui venivano smaltiti abusivamente i rifiuti.