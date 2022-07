Luglio 28, 2022

Cosa si può fare per l’ambiente e divulgarne la sostenibilità. Questi i temi al centro del talk ‘Riflettori sull’Ambiente’, un appuntamento che si è tenuto nella piazzetta dell’Isola del Cinema a Roma, e sostenuto da Europcar e Conou, il consorzio degli oli minerali usati, che da quasi 40 anni si occupa della raccolta e rigenerazione al 100% dell’olio minerale usato.