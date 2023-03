Riforestazione urbana a Torino, Sisti (Legambiente): “Uniti con Nespresso per salvaguardare l’ambiente”

Marzo 16, 2023

Un nuovo polmone verde inaugurato a Torino, nel quartiere Villaretto: si tratta di un’area di 10mila metri quadri, in cui sono stati piantati mille alberi allo scopo di mitigare le emissioni di CO2, creare una barriera fonoassorbente e incrementare la biodiversità. L’iniziativa fa parte del progetto ‘Le Città che respirano’, lanciato da Nespresso in collaborazione con Legambiente e AzzeroCO2. “La riqualificazione ambientale rientra anche in un grande e ambizioso progetto europeo, il progetto Life Terra – è il commento di Federica Sisti, Responsabile campagne Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta – il nostro obiettivo è proprio quello di salvaguardare il patrimonio forestale italiano attraverso azioni concrete di piantumazione e sensibilizzazione.