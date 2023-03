Marzo 17, 2023

Your browser does not support the video tag.

Dalla riduzione degli scaglioni Irpef, all’abolizione dell’Irap e la revisione dell’Ires, il Consiglio dei Ministri ha approvato la legge delega di riforma fiscale. Le nuove regole saranno operative entro 24 mesi dall’entrata in vigore della legge. Per il premier si tratta di una “svolta necessaria per il Paese”.