Riforma fiscale, nuova Irpef dal 2024: cosa cambia

Dicembre 29, 2023

Approvati dal Cdm i quattro decreti legislativi di attuazione della delega al Governo per la riforma fiscale su 1. Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi; 2.Disposizioni in materia di adempimento collaborativo; 3.Disposizioni in materia di contenzioso tributario, 4.Modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente.