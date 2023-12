Riforma fisco, Irpef a tre aliquote al palo

Dicembre 20, 2023

Procedono i lavori sulla riforma fiscale. Al palo, per il momento, l’Irpef a tre aliquote con l’approvazione slittata per lo stanziamento delle risorse necessarie. Sì definitivo, invece, per il decreto sulla fiscalità internazionale con la Global minimum tax, le norme di ‘reshoring’ e quelle sul rientro dei cervelli. Tra una settimana il pacchetto all’ultimo Consiglio dei ministri dell’anno.