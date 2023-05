Maggio 9, 2023

Your browser does not support the video tag.

“Abbiamo raccomandato di non coltivare l’ambizione di trapiantare modelli completamente diversi, sperando che poi possano funzionare, calati nel nostro contesto molto peculiare economico-sociale, politico e istituzionale”. Lo ha detto il presidente M5S, Giuseppe Conte, al termine delle consultazioni con il governo Meloni sulle riforme.