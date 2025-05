Rifugio, identità ed efficienza. Il cambiamento del concetto di casa secondo Leroy Merlin

23 Maggio 2025

Claudia Guardamagna, Marketing and Customer Intelligence Leader di Leroy Merlin Italia, evidenzia la trasformazione del concetto di casa, ora vista come rifugio, famiglia, comfort e identità. Cresce l’interesse per efficienza energetica, materiali riciclati e prodotti rigenerati, insieme al trend delle smart home, che integrano sostenibilità e risparmio. Le richieste principali includono soluzioni a lungo termine come infissi isolanti e pannelli solari, mentre le abitazioni si adatteranno sempre più alle esigenze future.