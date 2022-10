Ottobre 3, 2022

Durante il Salone della CSR, la tregiorni milanese dedicata alla responsabilità sociale d’impresa e all’innovazione sociale, e margine del panel “Dalla coltivazione alla trasformazione: cambia la filiera agroalimentare”, Luca Rigotti, Presidente di Gruppo Mezzacorona, parla degli impatti che il caro-energia può avere sull’avanzamento della transizione ecologica.