RiminiWellness 2025, Miccio (Icsc): “Sport è strumento di inclusione sociale”

30 Maggio 2025

Your browser does not support the video tag.

“Come Istituto per il credito sportivo e culturale riteniamo che lo sport sia uno strumento di inclusione sociale. Offrire centri sportivi, palestre e impianti moderni ed efficienti significa garantire alle persone un migliore stile di vita, lotta all’obesità e ai problemi cardiovascolari nonché alla criminalità”. Sono le parole di Debora Miccio, responsabile direzione commerciale e marketing Istituto per il credito sportivo e culturale, in occasione della 19esima edizione di RiminiWellness, l’evento di Italian Exhibition Group leader su scala globale per la promozione dei sani stili di vita, pronto ad accogliere migliaia di appassionati, sportivi e professionisti provenienti da tutto il mondo con un’offerta completa per fitness, benessere, sport e sana alimentazione, in svolgimento giovedì 29 maggio a domenica 1 giugno presso la Fiera di Rimini.