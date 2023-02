Febbraio 9, 2023

Durante le operazioni di scavo effettuate da Acea Ato 2 a Parco Scott nell’VIII Municipio, nell’area del Parco dell’Appia Antica, è stata rinvenuta una statua di marmo a grandezza naturale raffigurante un personaggio di età imperiale in veste di Ercole. Come sottolineato dagli esperti del settore, si tratta di una scoperta di elevato valore archeologico.