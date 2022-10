Ottobre 11, 2022

Per l’Istat la ripresa post covid dell’economia italiana nel 2021 non ha ridotto il numero di persone nel nostro Paese a rischio povertà o esclusione sociale. Ci sarebbero infatti un quarto di italiani ancora “esposti”, con una quota di popolazione a rischio nel 2021 stabile al 25,4%.