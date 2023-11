Ristorazione: ad Aigrim Day 2023 dati incoraggianti sul settore

Novembre 14, 2023

Sono stati presentati al convegno Aigrim Day 2023, martedì 14 novembre in Confcommercio Milano, i dati del primo Osservatorio sulla Ristorazione nei Centri Commerciali nato dall’iniziativa di Aigrim (l’Associazione Imprese Grande Ristorazione Multilocalizzata formatasi dieci anni fa in seno a Fipe-Confocommercio) e Cncc (Consiglio Nazionale Centri Commerciali) e realizzato con il supporto tecnico di Deloitte.