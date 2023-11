Ristorazione, Biasoni (Aigrim): “Siamo punto di riferimento qualificato”

Novembre 14, 2023

“Aigrim è un punto di riferimento qualificato per tutte le aziende del settore della ristorazione. Costruiamo percorsi comuni per valorizzare il comparto”. Così Cristian Biasoni, presidente di Aigrim, a valle del convegno Aigrim Day 2023, martedì 14 novembre in Confcommercio Milano. Durante l’incontro sono stati presentati i dati del primo Osservatorio su Ristorazione nei Centri Commerciali lanciato su iniziativa di Aigrim e Cncc con il supporto tecnico di Deloitte.