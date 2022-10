Ottobre 4, 2022

La Russia rinuncia a partecipare agli Oscar. La Russian Film Academy in una nota ha comunicato la decisione di “non nominare un film russo” per gli Accademy Awards 2022 che si terranno il 12 marzo 2023 “alla luce dei rapporti sempre più difficili tra l’Occidente e Mosca a causa della guerra in Ucraina”.