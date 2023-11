Rixi: “Ottimo risultato, ora obiettivi ancora più ambiziosi”

Novembre 11, 2023

“3 milioni di croceristi è un risultato ottimo per il Paese. Dobbiamo puntare ad avere obiettivi sull’area di Civitavecchia ancora più ambiziosi sul settore croceristico, riqualificare l’offerta turistica ed avere infrastrutture adeguate per lo spostamento delle persone. E’ una grande scommessa per il Paese e un segnale di speranza per le generazioni future, guardare il mare in questo paese vuol dire contribuire a creare ricchezza in tutto l’indotto. Il mare è la più grande ricchezza che abbiamo in Italia” ha detto Edoardo Rixi, Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti, intervenuto alla conferenza relativa allo “Storico record italiano 3 milioni di croceristi” presso l’Autorità portuale di Civitavecchia.