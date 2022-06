Roland Garros 2022, Nadal in semifinale: battuto Djokovic

Giugno 1, 2022

Roland Garros 2022, Nadal batte Djokovic dopo 4 ore e 11 minuti di spettacolo. Lo spagnolo vola ora in semifinale. Intanto continua a tenere banco l’impresa dell’italiana Martina Tevisan, che ha centrato la sua prima semifinale.