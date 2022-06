Giugno 20, 2022

Arca Fondi SGR e Banca Carige hanno organizzato al Porto Antico di Genova una tre giorni dedicata al mare, alla sostenibilità ambientale e alla responsabilità sociale, in occasione della regata Rolex Giraglia 2022. Nella serata di sabato 18 giugno, istituzioni, realtà del Terzo settore, il mondo dell’economia e delle imprese hanno partecipato al think talk “Blue economy, ambiente e sostenibilità”.