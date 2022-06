Giugno 13, 2022

A margine della cerimonia di inaugurazione delle fiere Pipeline and Gas Expo, alla sua seconda edizione, e Hydrogen Expo, la prima fiera dedicata all’idrogeno in Italia, ospitate presso Piacenza Expo dall’8 al 10 giugno e organizzate da Mediapoint Exhibitions, il Presidente di Confindustria Piacenza

Francesco Rolleri ha posto l’accento sulla disponibilità di Confindustria ad aiutare le imprese interessate all’idrogeno.