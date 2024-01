Roma, assessore Onorato: “Apertura Deloitte a via Veneto grande innesto economico”

Gennaio 17, 2024

“Un’azienda multinazionale come Deloitte che apre le porte a oltre 2000 dipendenti è un elemento che darà ulteriore spinta economica alla via. Tante nuove attività commerciali seguiranno questo innesto economico di grande professionalità”. Lo ha detto Alessandro Onorato assessore al turismo, grandi eventi, sport e moda di Roma Capitale, martedì 16 gennaio, all’inaugurazione della nuova sede romana di Deloitte in via Vittorio Veneto 89.