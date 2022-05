Maggio 25, 2022

La Roma di José Mourinho affronta stasera a Tirana gli olandesi del Feyenoord nella finale della Conference League. L’obiettivo è riportare in bacheca un trofeo continentale che ai giallorossi manca dal 1961. Scontri tra tifosi italiani e olandesi sono però riportati a Tirana, dove la polizia albanese ha fermato 60 persone.