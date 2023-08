Agosto 4, 2023

Your browser does not support the video tag.

Un nuovo incendio in una discarica di rifiuti abusiva è divampato a Roma nella zona Ponte Mammolo, periferia Est della Capitale. Al lavoro senza sosta sei squadre dei vigili del fuoco, polizia, carabinieri e 118. Coinvolta la riserva naturale della Valle dell’Aniene.