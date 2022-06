Giugno 4, 2022

Il traffico resta sospeso sulla linea AV Roma – Napoli e sulla linea Roma – Pescara dopo che ieri la locomotiva di coda di un treno Alta velocità è sviata arrestando la corsa del convoglio nei pressi della stazione di Roma Prenestina. Per i prossimi giorni, i treni Alta Velocità sono instradati sui percorsi alternativi sulle linee convenzionali Roma Napoli via Cassino e via Formia.