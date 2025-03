Roma, la Società italiana di Neurologia presenta il decalogo per la salute del cervello

14 Marzo 2025

In occasione della settimana mondiale del cervello 2025 che si celebra fino al 16 marzo, la Società italiana di neurologia (Sin) ha presentato un decalogo per la salute del cervello a 360° e lanciato l’Alleanza italiana per la Salute del Cervello, un’organizzazione strutturata a firma ‘One Brain One Health’ e ‘Italian Brain Health Strategy’, a conferma di un impegno condiviso sul piano nazionale e internazionale. La presentazione è avvenuta durante evento “One Brain One Health: un primo bilancio della Strategia Italiana per la Salute del Cervello 2024-2031” e ha visto la partecipazione di esperti del settore, rappresentanti istituzionali e membri di organizzazioni impegnate nella tutela della salute cerebrale.